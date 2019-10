Monica Bellucci cambia look: a 55 anni taglia i lunghi capelli neri | FOTO

Non sarà certo un nuovo taglio di capelli a far notare la proverbiale bellezza di Monica Bellucci, ma di certo il nuovo look contribuisce ad accrescere il suo fascino indiscutibile. Basta guardarla per rendersi conto del perché, a 55 anni, l’attrice umbra resti un’icona da ammirare anche per il significato che questo caschetto porta con sé al di là della mera estetica.

“Dopo i 50 una donna si può ancora divertire”, le parole di Monica, in questi giorni nelle sale con il film ‘I migliori anni della nostra vita’, riportate dal settimanale Chi che nel numero in edicola questa settimana pubblica un intenso scatto con la nuova pettinatura. “Oggi mi rendo conto di quante cose siano cambiate, abbiamo figli, guardiamo la realtà diversamente da allora”, ha dichiarato confrontando il presente con gli anni della giovinezza, quando lunghi capelli neri e frangia sullo sguardo profondo, erano le caratteristiche della Monica nazionale.

E adesso, proprio come ieri, anche questo nuovo look è destinato a diventare oggetto di imitazione da parte delle giovanissime e non solo, che, proprio come lei, hanno la voglia di giocare con un’immagine specchio della propria versatilità.