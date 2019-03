Sophia Hadjipanteli fiera del suo monosopracciglio: “E’ un manifesto di diversità”

A Sophia Hadjipanteli non importa nulla di quello che la gente può pensare di lei e del suo aspetto così sui generis, certa della sua bellezza autentica, contrassegnata dal particolare più unico che raro di sopracciglia foltissime e unite sul naso perfetto.

22 anni, capelli biondi e occhi azzurri, Sophia è una modella greco cipriota fresca degli studi presso la University of Maryland, attivista della beauty diversity attraverso il suo account Instagram che è diventato il veicolo per far circolare il messaggio di accettarsi per quello che si è, di andare fieri dei dettagli che nell’immaginario collettivo sarebbero banditi.

Diventata fondatrice dell’#unibrowmovement, hashtag che raccoglie foto di chi non si fa dominare dalla smania di rimuovere i peletti dalle sopracciglia con pinzette e ceretta, Sophia si è raccontata in un’intervista a Vanity Fair, spiegando la sua visione controcorrente della bellezza.

Sophia Hadjipanteli fiera del suo monosopracciglio: “Sono per la libertà di espressione”

“Non sono dell’idea che esista un solo look ‘ok’ per quello che riguarda le sopracciglia. Sono per la libertà di espressione: qualsiasi cosa faccia sentire a proprio agio è degna di attenzioni”, ha affermato Sophia, amante delle sopracciglia folte perché mettono in risalto gli occhi, ma anche di quelle rigorose e dritte perché piene di personalità.

Del suo monosopracciglio, invece, si dice orgogliosa: “Mi piace il fatto che le mie sopracciglia raccontino delle mie origini greco-cipriote. Sono spesse come quelle di mio padre, mentre la forma allungata è eredità materna. Ma soprattutto mi piace il fatto che facciano parlare, che creino un dibattito sulla diversità”

Come si prende cura del suo monosopracciglio? “Ogni sera applico uno strato abbondante di crema idratante su tutto il viso, sopracciglia comprese”, confida Sophie: “Così, quando al mattino mi sveglio, sono texturizzate come piacciono a me".

“Le persone sono troppo ossessionate dai social”

Per Sophia Hadjipanteli Instagram è una sorta di diario a cui affidare tutto, il bello e il brutto della sua vita che non deve apparire per quello che non è realmente agli occhi dei follower.

“A mio avviso oggi le persone sono troppo ossessionate da quello che pubblicano sui social. Per me vince la spontaneità”, spiega la modella che oggi affronta la realtà con una consapevolezza diversa rispetto a quando non riusciva ad accettarsi, trovando gratificazioni e consensi da una numerosa cerchia di amici che la seguono e la apprezzano per quella che è.