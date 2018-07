E' morta Annabelle Nelson, modella e amica di Kate Moss

Annabelle Neilson, top model musa di Alexander McQueen, e star del reality inglese "Ladies of London", è stata trovata morta nella sua casa di Londra.

Non si conoscono ancora le cause del decesso, anche se la polizia ha subito escluso l'ipotesi dell'omicidio. La modella, migliore amica della collega Kate Moss, aveva 49 anni e non aveva mai fatto mistero del suo passato diffcile.

Per lei sul profilo Instagram di Kate Moss è stata postata una foto che vede le due amiche sorridenti. Un cuore infranto, l’unica didascalia che vale più di mille parole.

Annabelle Neilson soffriva di dislessia e a 16 anni, durante un viaggio in Australia, era stata vittima di una violenta aggressione che l'ha costretta alla ricostruzione chirurgica: "Ero molto depressa, la droga per me era un modo per allontanarmi dalla realtà. In un certo senso, posso dire che l'eroina mi salvò, perché altrimenti mi sarei uccisa", raccontò a proposito del suo approccio con le droghe.

A 22 anni diventò musa di McQueen dando inizio alla sua carriera nel mondo della moda. Nel 1994 sposò Nathaniel, figlio del banchiere Jacob Rothschild; tre anni dopo il divorzio milionario, quindi il ritiro dalle passerelle e le recenti ospitate in tv. Fino al tragico epilogo.