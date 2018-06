Lutto nella moda, addio alla stilista Kate Spade: per la polizia è suicidio

Kate Spade, imprenditrice e fashion designer, è stata trovata morta nel suo appartamento di New York. Secondo la polizia, la donna 55enne si è suicidata.

Stando alle autorità, la stilista avrebbe anche scritto un biglietto il cui contenuto non è stato ancora rivelato. Lascia il marito Andy Spade, sposato nel 1994 e con il quale aveva costruito l'impero Kate Spade New York, e una figlia adolescente.

Nota per il marchio di borse che porta il suo nome, la stilista aveva venduto le ultime azioni del suo marchio nel 2006. Nel 2016, aveva lanciato un nuovo brand, chiamato Frances Valentine.

Nata nel 1962, Kate Spade, nata Katherine Noel Brosnahan, originaria del Missouri, dopo una laurea in giornalismo nel 1985, aveva iniziato a lavorare a New York per la rivista Mademoiselle, occupandosi della sezione dedicata agli accessori.

Nella Grande Mela conobbe anche il marito Andy Space, fratello dell'attore e comico David Spade. Nel 1991 lasciò il magazine e dopo aver notato che il mercato della moda mancava di borse eleganti, decise di creare un suo business insieme al marito.



Cominciò lei stessa a creare le borse e nel 1996 venne aperto il primo negozio a New York. L'azienda crebbe rapidamente fino ad aprire 140 punti vendita negli Stati Uniti e 175 nel mondo.

Nel 2007 decise di vendere per occuparsi della figlia, ma era tornata di nuovo in affari nel 2016 con un nuovo marchio chiamato Frances Valentine (nome della figlia, ndr). Lo scorso anno Coach ha acquistato Kate Spade Company con un'operazione da quasi 2 miliardi e mezzo di dollari, registrando tuttavia un calo nelle vendite del 9%, soprattutto a causa di un crollo nel mercato online.