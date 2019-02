È morto Karl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel

Karl Lagerfeld è morto oggi all'età di 85 anni. La notizia è stata diffusa da Vanity Fair France con un tweet.

Lo stilista tedesco tra i più famosi di sempre, direttore creativo di Chanel da 35 anni, era malato da diverse settimane. È stato anche direttore creativo di Fendi assieme a Silvia Venturini Fendi.

Karl Lagerfeld, la carriera

Figlio di uno svedese e di una tedesca, per anni la data di nascita di Karl Otto Lagerfeld è stata un mistero. La scrittrice Alicia Drake sosteneva che fosse nato nel 1933, ma lui ha sempre indicato il 1935 come anno della sua nascita.

Insieme a sua madre, Karl Lagerfeld emigrò dalla Germania (era nato ad Amburgo) a Parigi nel 1953. Nel 1955 vinse un concorso per un cappotto sponsorizzato dal Segretariato Internazionale della Lana e gli fu assegnato un posto da Pierre Balmain Vinse anche il concorso per un premio di vestiti sponsorizzato da Yves Saint Laurent. Con i soldi della sua ricca famiglia, aprì un piccolo negozio a Parigi.

Nel 1980 fondò la sua etichetta, chiamata Lagerfeld. Ha collaborato con la svedese H&M, griffe internazionale di moda.

Lagerfeld è stato il capo esecutivo dei disegnatori della Maison Chanel e ha ricoperto per diversi anni il ruolo di direttore creativo della Maison Fendi. Ha collaborato per anni anche con la Maison Chloé.

Karl Lagerfeld fotografo

In qualità di fotografo, spesso scattava personalmente le immagini per le campagne pubblicitarie delle case di moda che dirige. Appassionato di architettura, era grande amico di Zaha Hadid alla quale ha commissionato il Mobile Art Pavilion per Chanel.