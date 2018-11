Nadia Toffa toglie la parrucca e mostra i capelli dopo le cure contro il cancro

Un caschetto nero corvino, una fluente chioma arancione, un’acconciatura rosa pastello: da quando è tornata in tv alla conduzione de ‘Le Iene’, Nadia Toffa si sta proponendo ai telespettatori del programma in tante ‘versioni’ diverse, giocando con parrucche colorate che stemperano la serietà di un tema importante come la lotta al tumore contro cui sta combattendo da quasi un anno.

Adesso, però, la conduttrice ha voluto mostrare ancora i suoi veri capelli che stanno crescendo lentamente dopo le cure chemioterapiche necessarie per curarsi.

I follower che su Instagram la seguono e la incoraggiano si sono trovati così una bellissima Nadia al naturale, con un un taglio di capelli che incornicia il suo solito sguardo positivo e profondo e che esprime con gli occhi quanto si legge a margine della foto.

“Buongiorno bellissim! Dai che i capelli crescono!!”, ha esordito Nadia Toffa: “Ho tutto un lato pelato che non vuole crescere ma piano piano raggiungerà gli altri. Il ciuffo è quello più folto e lungo e tra l’altro anche più forte di prima”.

“Il corpo umano fa miracoli, è grandioso. Stupisce sempre”, ha notato infine la ‘Iena’, a cui stanno arrivando i messaggi carichi di affetto di chi la segue e non smette di augurarle il meglio.