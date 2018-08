Nadia Toffa, la dolce dedica alla mamma: “Sono sempre la sua piccola”

Nadia Toffa aveva già presentato la sua mamma ai follower qualche mese fa, quando la foto che la ritraeva insieme a lei recava in calce la definizione di “donna fantastica, speciale” per esprimere la gioia di aver condiviso con lei una giornata speciale.

E oggi che le condizioni di salute della conduttrice delle Iene migliorano a vista d’occhio, ora che il conto alla rovescia per il tanto atteso ritorno in tv è iniziato, la Iena ha voluto ancora una volta dedicare un post a sua madre che è una vera e propria dichiarazione d’amore verso di lei e la cura con cui si prende cura della sua “piccola”.

“Ecco la mia mamma che mi riempie di foto. #amore incondizionato #mammina #quanto bene. Sono sempre la sua piccola”, ha scritto Nadia a corredo dell’immagine che mostra il primo piano della donna intenta a baciarla. “Mi chiama ancora così. #marghe fiore. stupenda sei. Profumi di buono. Sai di buono! Amica e mia confidente. Mia prima fan”. E loro, gli altri fan di Nadia, non hanno potuto che apprezzare con una pioggia di commenti la tenerezza di un rapporto che non ha età.

Nadia Toffa si difende dalle accuse sui social

La foto che la ritrae con la madre arriva a qualche giorno dal commento furioso con cui Nadia Toffa ha replicato a chi l’ha accusata di mostrarsi sorridente nascondendo in realtà uno stato di salute precario.

"Ma la smette di rompere con sta storia? Mi vedrete presto e giudicherete voi, eh? Avete rotto i quaglions" è stata la risposta diretta a chi addirittura ha insinuato fosse la madre a scrivere i post per lei. Lei che finalmente è pronta a sedere di nuovo dietro al bancone del programma più forte e bella di prima, per la gioia di chi le vuole bene e non ha mai smesso di fare il tifo per lei.