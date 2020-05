Naomi Campbell nuda in metro a New York: le foto inedite per la campagna di Valentino

Conta mezzo secolo di vita la proverbiale bellezza incarnata da un nome che basta pronunciarlo per evocare qualcosa che molto si avvicina a un’idea di perfezione fisica: Naomi Campbell li ha compiuti da poco 50 anni, ma guardandola adesso nelle ultime foto che la ritraggono senza vestiti addosso nello scenario di una metro di New York, il dato anagrafico così lontano dai fasti della gioventù diventa una bazzecola decisamente trascurabile.

Le immagini, scattate a febbraio 2019 dalla coppia di fotografi olandesi Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, mostrano la top model completamente nuda con in mano solo una borsa Valentino: “Buon compleanno Naomi. Vorrei che questo giorno fosse felice e pieno di amore, perché te lo meriti tutto”, si legge in una delle didascalia scritta Piccioli: “Sei speciale per molte ragioni, e la più speciale, per me, è la tua feroce, delicata e compassionevole umanità. Grazie per la tua amicizia. Amore da tutti noi”.

Il fascino, quando è connaturato, non ha un tempo, e gli scatti che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo della maison Valentino, ha pubblicato su Instagram per omaggiare la Venere Nera sembrano rimandare proprio a questo, all’eternità di un’armonia estetica che non si conta con i giorni, e a un concetto di moda che, allo stesso modo, non ha bisogno di troppi fronzoli per fare breccia nella potenziale clientela.