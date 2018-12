Naomi Campbell senza parrucca: il selfie su Instagram

E’ una delle donne più belle e affascinanti del mondo, Naomi Campbell.

Passato il tempo in cui calcava le più importanti passerelle con la sua proverbiale falcata, a 48 anni la ‘venere nera’ conserva intatto il fascino che l’annovera tra le più sensuali top model della storia, nonostante oggi debba fare i conti con un problema di calvizie.

I rumors sostengono che la modella abbia cominciato a perdere capelli anni fa per via dell’eccessivo uso di extension. Da quel momento, la ex top model ha sempre indossato parrucche, dimostrando come classe e carisma restino doti innate che prescindono da determinate caratteristiche.

Naomi Campbell senza parrucca su Instagram

Stavolta però Naomi Campbell ha deciso di mostrarsi senza orpelli e su Instagram si è mostrata senza la consueta parrucche.

“Messa a nudo”, recita la didascalia del selfie scattato in Kenya e subito accolto con entusiasmo dai suoi follower che hanno constato a suon di like e commenti l’intramontabile bellezza.