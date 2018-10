Arriva lo ‘scalda-naso’, l’accessorio che scaccia il freddo (ma fa rabbrividire per la bruttezza)

Esiste. Una “cosa” che si chiama “scalda-naso” esiste davvero, e peggio del nome così tristemente didascalico, c’è solo la probabilità che veramente qualcuno possa trovare geniale la trovata e iniziare a indossarla magari in pendant con sciarpa, cappelli e guanti.

L’accessorio in caldo tessuto in cui inserire l'estremità provata dal gelo è stato realizzato dal brand The Nose Warmer che sul sito scrive di “adorare riscaldare i nasini della nazione (e del mondo)” e invoglia all’acquisto con consigli del tipo: “Non soffrire più il naso freddo, rendi il naso più caldo e coccola le fredde notti invernali”.

In sostanza, lo scalda-naso altro non è che una sorta di cappuccio da mettere sul viso a mo’ di mascherina da legare dietro la testa con un nastrino. Di lana o ecopelliccia, a tinta unita o a fantasia, il piccolo somministratore di calore gode di un’ampia gamma di varianti che il cliente sensibile al calo delle temperature può far suo alla modica cifra di circa 10 sterline.

Copre giusto la parte della faccia più soggetta la gelo invernale, per cui il volto di chi ne azzarda l’utilizzo resta riconoscibile allo sguardo di chi, restando perplesso dinanzi a uno stratagemma esteticamente respingente, potrà guardarlo negli occhi e magari chiedergli: “Ma veramente fai?”.

Perché se l’obiettivo di donare tepore al naso gelido sarà di certo raggiunto dall’indossatore, l’eventualità di lasciare raggelati i suoi interlocutori meno disposti a sfoggiare la stravaganza è altrettanto alta.

Ora la speranza è che le influencer da milioni di follower non siano soggette al naso freddoloso: allora sì che il pericolo di ritrovarsi attorniati da nasi incappucciati in trend topic con l’hashtag #scaldanaso è forte. E quello sì che procura brividi veri.