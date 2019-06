Nina Moric con i capelli rovinati: il prima e dopo grazie al tocco dell’amico hairstylist

La foto postata su Instagram da Federico Fashion Style, tra i parrucchieri più in voga del momento per le donne del mondo dello spettacolo nostrano, parla chiaro: Nina Moric è arrivata nel suo salone con una chioma totalmente danneggiata dall’opera di “parrucchieri che si credono stilisti di fama internazionale” e ci è voluto il suo intervento per risollevare la situazione. Tinture ed extension applicate in modo sbagliato avevano causato un vero disastro ai capelli della modella croata che si è prestata a posare per le immagini e il video realizzato dall’amico a dimostrazione del danno subito da mani evidentemente poco esperte.

Nina Moric, nuovo look: il prima e dopo dei capelli rovinati

A corredo della prima foto che ha mostrato i capelli rovinati di Nina Moric, Federico Fashion Style ha rivolto il suo pensiero agli artefici del danno, ex collaboratori soliti invitare le sue clienti (tra cui Moric) ad andare nei loro saloni promettendo grandi risultati. Alla fine del trattamento, ecco l’esito de suo intervento che ha restituito all’amica e cliente di sempre Nina Moric la bellezza di una chioma lucente.