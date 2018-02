"Ombelicoplastica", la nuova tendenza della chirurgia estetica

Il seno grande e sodo? Passato. Il sedere alto e fermo? Anche. Labbra carnose? E chi ci pensa piu?! Adesso è l’ombelico il centro delle richieste vezzose delle patite dell’estetica che, prendendo spunto da quello della modella Emily Ratajkowski, sta diventando la parte del corpo oggetto di ritocco estetico.

“Tutte vogliono un ovale come Emily” ha raccontato al Daily Mail il chirurgo plastico Matthew Schulman che ormai effettua tra i 12-15 interventi al mese di chirurgia dell’ombelico, trend che anche negli Stati Uniti, secondo una statistica, è aumentato del 12% in un anno e in Gran Bretagna del 21%. L’operazione di ‘ombelicoplastica’ dura circa mezz’ora.

L’estate si avvicina e in procinto di fare sfoggio del corpo, le donne corrono dagli specialisti per garantirsi un addome che sia dotato della sinuosa convessità dietro esborso di migliaia di euro.

Ma come deve essere l’ombelico perfetto?

Schulman spiega che l’ombelico ideale è un ovale orientato in verticale, perché fa apparire il busto più lungo e gli addominali più scolpiti e assicura una qualche sensualità.

Molte si presentano dagli specialisti con la foto della Ratajkowski che due anni fa aveva lanciato il cosiddetto ‘belly slot’, un’altra tendenza sempre legata al busto scolpito, o con quella di Jessica Simpson, ma non mancano i modelli alla Britney Spears degli anni Novanta che all’epoca esibiva piercing e pancia piatta.

Emily Ratajkowski su Instagram