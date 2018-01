Oprah Winfrey ‘vittima’ di Photoshop: il ritocco esagerato le aggiunge una mano

Un eccesso di riguardo nei confronti della regina della tv americana Oprah Winfrey ha fatto sì che gli addetti al ritocco della copertina di Vanity Fair si lasciassero un tantino prendere la mano.

Grazie a Photoshop, la conduttrice televisiva è stata ‘omaggiata’ di una mano in più, mentre Reese Witherspoon, con lei nella foto, ha mostrato tre gambe...

Le dirette interessate hanno preso il clamoroso sbaglio con ironia, e tra i tantissimi tweet ironici che hanno preso in giro il settimanale è arrivato anche il loro.

“Suppongo che tutti sappiano che ho tre gambe. Spero che possiate ancora accettarmi per quello che sono” ha scritto Reese Witherspoon; pronta la risposta di Oprah: “Accetto la tua gamba 3d. Come so, che accetterai la mia mano 3d”.