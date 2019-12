Oroscopo del viaggiatore: segno per segno, le mete da visitare nel 2020

Un anno all’insegna di nuove avventure, di paesaggi da scoprire o riscoprire, di città da visitare per la prima volta: il 2020 apre svariati scenari per quanti siano pronti nei prossimi mesi a fare le valigie e partire per una meta più o meno lontana, da scegliere anche in base alle caratteristiche proprie di ciascun segno zodiacale.

E’ per questo che Daily Mail ha stilato l’oroscopo del viaggiatore, una rassegna di località da visitare in base alle inclinazioni di ciascuno che nei luoghi descritti potrebbe trovare il giusto appagamento delle proprie curiosità, tendenze, inclinazioni.

Di seguito, tutte le località associate a ogni segno zodiacale.

Oroscopo del viaggiatore: Ariete

Bisogna assecondare un’anima avventurosa scegliendo città colorate e piene di stimoli. Perciò per il 2020 si consigliano Napoli o Cracovia, mentre per gli amanti delle escursioni, ideale è una gita tra le foreste pluviali, in Borneo o un giro in motoslitta in Finlandia.

Oroscopo del viaggiatore: Toro

Nel 2020 i Toro dovrebbero dedicarsi alla natura, magari in compagnia di altri segni di Terra. Le mete consigliate sono luoghi di relax, come campeggi di lusso vicini ai laghi o in alta montagna. Bene anche le gite in barca in una terra come il Laos.

Oroscopo del viaggiatore: Gemelli

iI Gemelli dovrebbero visitare le città costiere dell’Australia oppure il Brasile e il sud degli Stati Uniti. Il motivo? La carica di energia e divertimento che contraddistinguerà il loro 2020

Oroscopo del viaggiatore: Cancro

I Cancro nel 2020 saranno meno predisposti alle partenze. Un buon compromesso potrebbe essere rappresentata dai viaggi di gruppo, magari in città come Amsterdam o nelle località vicine ai laghi della Nuova Zelanda.