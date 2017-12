Oroscopo Paolo Fox 2018: grande attesa per lo speciale su Rai Due

Aumenta l’attesa per l’oroscopo di Paolo Fox 2018. Cosa ci aspetta il prossimo anno? E’ necessario però attendere ancora qualche ora: l’astrologo comunicherà ai milioni di fan che lo seguono le sorti del nuovo anno solo la mattina del 1 gennaio. Anche per il 2018, sarà Rai Due a trasmettere lo speciale sull’oroscopo di Paolo Fox nel corso della trasmissione 'I Fatti Vostri'.

In diretta la mattina del 1 gennaio su Rai Due

L'oroscopo di Paolo Fox andrà in onda il primo gennaio 2018 a partire dalle 11. Sotto lo sguardo vigili e simpatico di Giancarlo Magalli, Paolo Fox non solo darà le previsioni per il prossimo anno ma stilerà anche la classifica dei segni zodiacali che potranno definirsi più o meno fortunati.

Com’è stato il vostro 2017? Le previsioni di Fox hanno fatto centro? Ripercorriamo mese per mese, segno per segno, le previsioni passate.