Oroscopo Paolo Fox: “Il 2019 sarà l’anno della verità finale per molte coppie”

Manca poco meno di due mesi al nuovo anno e i più affezionati alle previsioni di Paolo Fox sono già in fermento per l’oroscopo 2019 che l’astrologo più famoso della tv renderà noto durante i programmi di Rai Due.

In occasione dell’uscita della 12esima edizione del suo libro sull’oroscopo 2019, Paolo Fox ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera che è stata anche l’occasione per rivelare qualche anticipazione sulla situazione futura di alcuni segni zodiacali.

Oroscopo 2019 Paolo Fox, le anticipazioni

“In astrologia ci sono tendenze. Il 2019 sarà un anno che favorisce i cambiamenti radicali, le rotture”, ha affermato Paolo Fox in merito all’oroscopo 2019: “Quindi per i Sagittari sarà sicuramente un anno interessante, perché sono quelli che non si lasciano intimorire e si lanciano senza pensarci due volte. Bene anche il Leone, soprattutto sul fronte emozionale e familiare. L’anno giusto per fare un figlio, per esempio, o ricostituire una coppia. Idem per i Pesci. Potrebbero rivendicare qualcosa che gli sta a cuore: un discorso lasciato a metà, un contratto aperto, una questione legale in pendenza».

Le maggiori difficoltà, invece, sono per il cancro: “Ha problemi da risolvere. È bene che i nati nel segno si fermino a riflettere. Hanno Saturno in opposizione. Anche l’amore può essere coinvolto”.

La carriera di Paolo Fox

Paolo Fox, acquario, 57 anni, ha iniziato a leggere i movimenti di stelle e pianeti a 16 in una tv privata, Tele Regione. “Prima non ci credevo. Mi ero interessato alla materia per distruggerla, negarla”, ha raccontato l’astrologo diventato popolare quando nel 1996 Fabrizio Frizzi lo ha invitato a leggere l’oroscopo di coppia in una sua trasmissione. Ed è proprio sulla coppia che l’oroscopo 2019 si concentra maggiormente, perché – dice – “se un elemento della coppia è in difficoltà può riversare la negatività nel rapporto. La difficoltà del segno zodiacale di uno dei due è un rischio. Rappresenta un pericolo serio di frattura”.