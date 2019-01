Oroscopo Paolo Fox 2019: le previsioni per i primi dell'anno

L'anno nuovo è iniziato e immancabile come sempre è arrivato l'oroscopo 2019 di Paolo Fox, direttamente da I Fatti Vostri su Rai2.

L'astrologo più amato ha spiegato cosa dicono le stelle e cosa bisognerà aspettarsi, segno per segno, per questo inizio di 2019.

Oroscopo Paolo Fox, i segni a due stelle

Due stelle per il segno della Vergine, dice Paolo Fox, che inizierà la settimana con un po' di stanchezza ma è il momento della chiarezza e i nati sotto questo segno la ricercano, anche in amore. Due stelle anche per l'Ariete, decisamente agitato. I primi giorni del 2019 sono quelli giusti per dedicarsi all'amore ma attenzione ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox, i segni a tre stelle

Tre stelle per i Gemelli, amanti della compagnia e degli amici: gennaio sarà un mese importante per quanto riguarda i sentimenti e bisognerà trovare vie di uscita nelle relazioni più difficili. Anche per la Bilancia Paolo Fox assegna tre stelle: c'è aria di cambiamenti e novità e i nati sotto il segno sentono esigenze di libertà. Tre stelle anche per i Pesci, che iniziano questi primi giorni dell'anno un po' sottotono, alla ricerca di chiarezza (e conferme) nelle relazioni.

