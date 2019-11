Oroscopo Paolo Fox: “Nel 2020 saremo tutti più ottimisti”

Paolo Fox e il suo oroscopo è un punto fermo nella routine degli appassionati che consultano le previsioni astrali descritte segno per segno ogni settimana. Al nuovo anno manca ancora poco più di un mese, ma per gli appassionati dell’argomento arriva qualche anticipazione sull’andamento del 2020 riportata dal Corriere della Sera che ha intervistato l’astrologo in occasione del’uscita del suo libro ‘Paolo Fox. L’oroscopo 2020’.

Che anno sarà il 2020? “Saremo tutti più ottimisti, grazie all’incontro di Giove in Capricorno. Un evento che non accadeva dal 1960, ha affermato Fox, 58 anni, che decifra gli astri da quando aveva 16 anni: “Pensavo fossero tutte balle. E invece… Cominciai a studiare l’astrologia proprio per confutarla. Ho scoperto che il legame tra gli astri e la realtà è forte”.

Oroscopo 2020 Paolo Fox, anticipazioni

In attesa di scoprire i dettagli dell’andamento astrale delle stelle, Paolo Fox ha anticipato qualche elemento nell’intervista al Corriere della Sera a partire dall’Ariete che verrà sorpreso da una bella primavera e da Venere favorevole a partire da aprile; per il Toro ci saranno buone opportunità già da febbraio e per chi vuole sposarsi o avere un figlio sarà un anno importante; i Gemelli nel 2020 hanno l’occasione di tornare alla tranquillità; per il Cancro agosto sarà il mese degli incontri importanti; il Leone aspetta la primavera per l’amore.

Per la Vergine sarà un anno di importanza epocale e chi ci sa fare avrà fortuna e successo tra gennaio e febbraio; per la Bilancia gennaio e febbraio segna un cambiamento netto nelle collaborazioni e la passione arriva in primavera; lo Scorpione avrà un grande anno, con Giove e Saturno favorevoli e l’amore che andrà bene da maggio; per il Sagittario nel 2020 aumenta il desiderio di viaggiare e di chiudere col passato; se il Capricorno vuole cambiare tutto e il 2020 sarà un anno costruttivo con scelte epocali in amore, l’Acquario vivrà una primavera ottima per l’amore e nel nuovo anno la crescita professionale è assicurata; i Pesci vivranno una primavera conflittuale in amore, ma il 2020 sarà positivo per chi ha un’attività a contatto con il pubblico.