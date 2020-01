Oroscopo Paolo Fox 2020, i grafici e le tendenze segno per segno

L'oroscopo di Paolo Fox per il 2020 è già stato annunciato in anteprima a Domenica In ma, puntuale come sempre, l'astrologo più famoso della tv ha mostra i grafici relativi ai dodici segni zodicali per l'anno appena iniziato durante il consueto appuntamento a I fatti vostri su Rai Due. Ecco le tendenze segno per segno secondo le previsioni di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox 2020, le tendenze e i grafici: Ariete

Gennaio e Febbraio saranno mesi un po' particolari e bisogna fare attenzione soprattutto in amore. La primavera porterà però momenti favorevoli per quanto riguarda i sentimenti e per gli accordi di lavoro. Il consiglio per quest'anno è di mettere a posto tutto quello che importante, anche si tratta di un anno di transito in vista di grandi novità nel 2012. Agosto mese di rilevanza soprattutto per gli incontri. Chi vuole sposarsi o convivere farà bene ad aspettare però la primavera.

Oroscopo Paolo Fox 2020, le tendenze e i grafici: Toro

È un segno che promette molto bene. Giove e Saturno in ottimo aspetto e non è cosa da poco. I nati del segno a inizio anno saranno molto determinati e "tosti", ma gennaio e febbraio sono mesi molto utili per i sentimenti mentre in estate sarà il momento di prendere qualche decisione importante, soprattutto per chi è in coppia. Tra maggio e giugno non mancheranno le occasioni, ma bisogna combattere con determinazione. C'è grande voglia di cambiamento e di rivoluzionare la propria esistenza. Sul lavoro è bene tenere desta sempre l'attenzione, per ottenere qualcosa (soprattutto i giovani alle prime esperienze). La fortuna sarà più forte a maggio. Unici momenti di tensione a inizio primavera e a dicembre, anche se il 2020 è un anno che darà moltissimo ai nati del Toro.

Oroscopo Paolo Fox 2020, le tendenze e i grafici: Gemelli

In amore si parte un po' bassi ma tra aprile, maggio e giugno ci saranno occasioni importanti. Venere si ferma nel segno e avrà un lungo e importante transito. Dalla primavera fino ad agosto ci sarà una rivincita sentimentale e la possibilità di superare crisi di coppia e in famiglia. Per il lavoro ci saranno occasioni a giugno, magari per il rinnovo di un contratto. Ad agosto buone le giornate del 5 e del 12. Nel 2020 si gettano le basi per un grande 2021.

Clicca su continua per vedere le tendenze e i grafici dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020