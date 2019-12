Oroscopo Paolo Fox 2020, segno per segno: ecco cosa dicono le stelle

Oroscopo Paolo Fox 2020: l'attesa è finita. Finalmente oggi, a partire dalle 14, in diretta su Rai 1, a 'Domenica In', Paolo Fox, l'astrologo più amato della tv, fornirà ai telespettatori le sue previsioni sull'oroscopo del nuovo anno in arrivo. Quale 2020 vi aspetta? Sarà un anno fortunato in amore o nel lavoro? Per scoprirlo non vi resta che tenervi aggiornati consultando questa pagina, dove riporteremo tutte le previsioni di Paolo Fox per il prossimo anno e per tutti i segni dello zodiaco, dal Sagittario ai Pesci.

Oroscopo Paolo Fox 2020 a Domenica In

Vi anticipiamo che nella puntata speciale di 'Domenica In', dedicata proprio all'Oroscopo di Paolo Fox 2020, ci saranno ben 12 vip in rappresentanza di ogni segno zodiacale. A condurre è, ovviamente, la storica padrona di casa Mara Venier. Tra i vip in studio: Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paoloantoni, Sal Da Vinci, Martufello.