Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 1° al 7 luglio 2019

Oroscopo Paolo Fox, durante la pausa estiva del programma di Rai Due ‘Mezzogiorno in Famiglia’ (su cui aleggia ancora il dubbio che effettivamente torni in onda a settembre) l’appuntamento con le previsioni dell’astrologo italiano più seguito si rinnova sul settimanale DiPiù.

Amore, lavoro, fortuna: segno per segno, nelle prossime pagine trovate l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 1° luglio a domenica 7 luglio, durante la quale Marte transita nel segno del Leone.

Per chi invece vuole consultare l’oroscopo di Paolo Fox per il 2019, relativo all’anno in corso, e scoprire cosa dicono le stelle, qui ci sono tutte le informazioni sui segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 luglio: ARIETE

Sconsigliato pensare solo al lavoro che è causa di discussioni con il partner e trascinare in casa problemi nati altrove. Forte agitazione martedì e mercoledì. Occorre ragionare per capire cosa non va nel rapporto e qualche coppia deve risolvere conflitti recenti. A lavoro occhio alle polemiche che potranno sorgere nell’inizio del mese. La fortuna bussa alla porta a partire da venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 luglio: TORO

L’amore è vero e sincero, ma occorrerà redarguire una persona che non sta facendo il suo dovere e tentenna molto prima di parlare. Per i chiarimenti sentimentali o l’avvicinamento a persone perse di vista, ottima è la giornata di domenica che ha una bella Luna. Il lavoro è segnato da Marte in aspetto critico: le situazioni che nascono adesso potranno decollare più avanti. Sabato e domenica le giornate più positive, giovedì meglio evitare rischi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 luglio: GEMELLI

Una crisi individuale si è riversata nel rapporto, uno dei due ha avuto problemi di lavoro, fisici o economici. I cuori solitari abbiano fiducia in Venere nel segno: le amicizie che nascono adesso diventano importanti a breve. La situazione astrologica migliora da giovedì, meglio evitare spese inutili.

Oroscopo Paolo Fox settimana 1-7 luglio: CANCRO

Una storia nata conflittuale può diventare importante nelle prossime settimane. Le coppie che sono rimaste bloccate possono recuperare con Venere nel segno. Domenica ottima giornata per le riconciliazioni. La settimana nasce in maniera attiva e potrebbe suggerire un lampo di genio.

