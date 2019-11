Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dall'11 al 17 novembre 2019

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dall'11 al 17 novembre 2019 sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati. Siete curiosi di sapere come andranno amore, lavoro e fortuna?.

Quanti vogliano confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutto l’anno 2019 e verificare se corrispondono con i mesi appena passati, qui troveranno tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 11-17 novembre 2019: Ariete

Novità all'orizzonte per quanto riguarda l'amore. Belle sorprese potrebbero rivelarsi entro la fine del mese. La settimana che sta per iniziare servirà a far comprere a voi stessi gli errori commessi a causa dei troppi pensieri avuti per la testa e che hanno causato un allontamento dalla persona amata. Cercate di mettere da parte il lavoro di tanto in tanto e pensare anche al divertimento. Le giornate migliori sono quelle attorno a metà settimana.

Oroscopo Paolo Fox settimana 11-17 novembre 2019: Toro

In amore è giunto il momento di capire cosa si desidera veramente. Se una storia è conclusa non esitate e guardate oltre. Il prossimo fine settimana sarà possibile rivedere una scelta o confrontarvi con una persona che vi interessa. Nel lavoro dovrete pazientare ancora un po' per raccogliere i frutti. Entro l'inizio del prossimo anno riceverete ciò che vi è stato tolto. La giornata migliore sarà quella di lunedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 11-17 novembre 2019: Gemelli

Non è un momento facile in amore. Venerdì e sabato saranno due giornate all'insegna delle polemiche che avranno conseguenze sulle storie più fragili. È il momento di fare chiarezza e vuotare il sacco. Nel lavoro avete bisogno di tutta la vostra pazienza in attesa di tempi migliori che dovrebbero arrivare a fine mese. Una settimana non particolarmente tranquilla, cercate di non compiere passi falsi e lasciare il certo per l'incerto.

