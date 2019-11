Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 18 al 24 novembre 2019

L'Oroscopo di Paolo Fox torna puntualmente come ogni sabato sul settimanale DiPiù, con le previsioni astrali per tutti i segni per la settimana che va dal 18 novembre al 24 novembre 2019. Una rubrica molto attesa da tutti gli appassionati dello zodiaco per sapere cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo Paolo Fox settimana 18-24 novembre 2019: Ariete

Venere favorevole per i nati del Segno, ma attenzione alle indecisioni. Per quelle coppie che escono da una crisi è bene evitare dissidi nel fine settimana, mentre per chi ha un nuovo interesse è bene muoversi ma senza troppa insistenza. Sul lavoro è bene portare avanti le proprie idee, soprattutto se si tratta di progetti a lunga scadenza. Finanze stabili, anche se le spese ultimamente sono state esagerate. Qualche precauzione per quanto riguarda la fortuna da metà settimana ed è meglio evitare azzardi sabato.

Oroscopo Paolo Fox settimana 18-24 novembre 2019: Toro

È il momento di mostrarsi più calorosi e meno gelosi per chi si ritrova a dover recuperare i sentimenti del partner. Inizio settimana tormentato ma il fine settimana porterà note positive. Nuovi progetti lavorativi stanno decollando, è tempo di proposte interessanti e buoni successi personali. Alcune scelte per qualcuno possono portare rischi inevitabili. Attenzione alle spese per i trasferimenti. Fortuna in agitazione tra lunedì e martedì. Sabato buone intuizioni al gioco.

Oroscopo Paolo Fox settimana 18-24 novembre 2019: Gemelli

Serve pazienza e concentrazione verso l'obiettivo, ma presto i risultati sperati arriveranno. Venere in opposizione per adesso porta irritazione nelle coppie che hanno vissuto qualche crisi a maggio o a luglio. Sul lavoro è il momento di portare avanti le proprie esigenze, bisogna crederci, ma serve anche pazienza perché potrebbero sorgere discussioni o opposizioni. Attenzione alla fortuna: la parte centrale della settimana sarà faticosa.

Oroscopo Paolo Fox settimana 18-24 novembre 2019: Cancro

Settimana interessante per quanto riguarda l'amore, anche per rinverdire alcuni rapporti. Fine settimana "caldo" per chi vive una storia d'amore importante e per qualcuno sabato e domenica saranno giornate veramente sensuali. Sul lavoro le idee sono sicuramente più chiare ora, anche per chi si trova a dover chiudere un rapporto che non funziona. Nuove conoscenze e viaggi in arrivo ed è possibile un grande cambiamento, veramente clamoroso. Situazione generale vantaggiosa per quanto riguarda la fortuna, con un picco fino a giovedì mentre nel weekend è meglio evitare azzardi.

