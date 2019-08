Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 2 all’8 settembre 2019

Oroscopo di Paolo Fox: come ogni settimana, tornano immancabili le previsioni dell’astrologo più seguito dagli italiani. Il settimanale DiPiù pubblica la consueta rubrica seguita dagli appassionati, curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle in questa prima settimana di settembre.

Per quanti vogliano confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2019 e vedere se corrispondono con i mesi appena passati, qui ci sono tutte le informazioni sul proprio segno.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2-8 settembre 2019: Ariete

In amore si è mosso qualcosa, ma ancora mancano le certezze sperate. Se una storia non funziona potresti pensare di interromperla forse per via delle dispute di inizio anno o per uno stato di inefficienza fisica. Tanti impegni sul lavoro, da affrontare man mano anche accettando incarichi provvisori. Qualche soldo per chi lavora a provvigione. Venerdì la Luna è favorevole.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2-8 settembre 2019: Toro

Settimana serena. Chi è in coppia eviti di discutere per questioni economiche. Conferme in arrivo e grande recupero psicofisico. Nel lavoro, chi ha meno di trent’anni è pronto all’azzardo, mentre chi ha superato la maturità è più diffidente: per tutti le gratifiche arriveranno alla fine del 2019. Le giornate migliori da sfruttare sono dopo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2-8 settembre 2019: Gemelli

C’è bisogno di certezze visto che i problemi di lavoro si sono riversati anche in coppia: vanno ridefiniti i rapporti sentimentali. Nel lavoro non bisogna pensare sempre al passato, né a sicurezze irraggiungibili: utile una pausa di riflessione. Una mossa azzardata può far spercare tempo e fatica, meglio prestare attenzione.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2-8 settembre 2019: Cancro

I rapporti sentimentali che nascono adesso sono i più forti; se si vivono storie importanti meglio evitare trasgressioni senza senso. C’è anche chi rimpiange un ex: per loro la confusione è tanta. Nel lavoro siete destinatari di critiche. Luna fortunata martedì.

