Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 24 al 30 giugno 2019

Torna puntuale come sempre l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e i segni più fortunati della settimana pubblicata dal settimanale DiPiù (in attesa di sapere se Mezzogiorno in Famiglia tornerà anche nella prossima stagione televisiva).

È iniziata l’estate, il Sole transita nel segno del Cancro e Mercurio entra da giovedì nel segno del Leone, dice Fox, e per alcuni segni sarà una settimana veramente fortunata. Lavoro, sentimenti, soldi, difficoltà: segno per segno, ecco quindi le previsioni dell’astrologo più famoso della tv.

Nelle prossime pagine trovate l’oroscopo di Paolo Fox segno per segno, dai meno fortunati ai più fortunati. Per chi invece vuole consultare l’oroscopo di Paolo Fox per il 2019, relativo all’anno in corso, e scoprire cosa dicono le stelle, qui ci sono tutte le informazioni sui segni zodiacali.

