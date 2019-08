Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all’11 agosto 2019

Oroscopo di Paolo Fox: immancabili come ogni settimana, le previsioni dell’astrologo più seguito dagli italiani tornano sul settimanale DiPiù per soddisfare la curiosità degli appassionati. Amore, lavoro, fortuna sono i temi consueti affrontati nella rubrica dedicata all’oroscopo della prima settimana di agosto che, segno per segno, fornisce suggerimenti e indicazioni.

Per chi invece vuole confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2019 e vedere se corrispondono con i mesi appena passati, qui ci sono tutte le informazioni sul proprio segno.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 agosto 2019: Ariete

Finalmente arriva la fortuna in amore o, almeno, la voglia di amare. Uniche giornate difficili quelle a inizio settimana. Per chi si sta guardando intorno, una sorpresa arriverà nel fine settimana. Grandi intuizioni sul lavoro grazie a Venere positiva.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 agosto 2019: Toro

In amore c’è qualcosa che non va e varie incomprensioni rispetto al futuro. Mercoledì e giovedì giornate in cui la Luna è in opposizione: è importante essere tolleranti se si tiene a un rapporto. Sul lavoro bisogna cercare di combattere le paure in merito ai nuovi progetti, perché i risultati possono essere buoni . Tra le giornate migliori spicca domenica.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 agosto 2019: Gemelli

Stelle intense per l’amore. Anche se c’è stata una rottura si può recuperare ma attenzione a venerdì e sabato se si tratta di rapporti più ossidati dal tempo. I single devono liberare la mente se vogliono abbracciare nuove relazioni. Sul lavoro settimana prolifica; lunedì e martedì la situazione astrologica mostra un netto recupero per i colpi di fortuna.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 agosto 2019: Cancro

Le questioni sentimentali non vanno messe in secondo piano. Il carattere emotivo può generare elettricità soprattutto lunedì. A lavoro si fatica per ottenere il successo meritato. Mercoledì buone novità.

