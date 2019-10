Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 5 all’11 ottobre 2019

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana che va dal 5 fino all’11 ottobre sono pubblicate come sempre dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica seguita dagli appassionati curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle.

Coloro che vogliano confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per tutto l’anno 2019 e verificare se corrispondono con i mesi appena passati, qui troveranno tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 ottobre 2019: Ariete

Venere non è più opposta e per i single il periodo è ottimo per vivere avventure passionali. A settembre c’è stata qualche difficoltà, per cui è presumibile che alcuni vogliano rivedere una relazione. Occhio nel fine settimana: difficoltà con qualcuno che potrebbe non andarvi a genio. Miglioramento per chi è in coppia, soprattutto giovedì e venerdì. Buona ascesa professionale, anche se le finanze vanno sempre gestite con cura.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 ottobre 2019: Toro

Dubbi e tentennamenti per i single a causa di opposizione di Venere a partire da lunedì: occorre capire quali siano le persone più importanti della propria vita. Per le coppie, tensioni a metà settimana: occhio a non farsi tentare da persone esterne al rapporto e alle intromissioni di qualche parente. Sul lavoro, si prevede tranquillità. Una spesa da affrontare riguarderà la casa.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 ottobre 2019: Gemelli

Vanno proseguite le storie sentimentali nate da poco. Buona la giornata di martedì. Non è un periodo passionale, ma comunque è un momento di forza. Chi è in coppia non deve allontanarsi dal partner, nonostante le polemiche che saranno comunque superate. Bene il lavoro, che darà il meglio a fine novembre.

Oroscopo Paolo Fox settimana 5-11 ottobre 2019: Cancro

Via libera ai sentimenti e a un incontro speciale per chi è single, chiamato a frequentare tanta gente per appagare il desiderio d’amore che contraddistingue questo periodo. Le coppie che hanno retto alle incertezze degli ultimi mesi sono forti, si può costruire qualcosa: non c’è nulla da temere. C’è voglia di trasferirsi e di cambiare. Sul lavoro arriva una soluzione giovedì. Situazione economica da gestire con attenzione.

