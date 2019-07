Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dall'8 al 14 luglio 2019

Oroscopo Paolo Fox, torna l’appuntamento con le previsioni del famoso astrologo italiano. Un appuntamento che si rinnova sul settimanale DiPiù e che ormai è diventato imperdibile.

Amore, lavoro, fortuna: segno per segno, nelle prossime pagine trovate l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 8 luglio a domenica 14 luglio, durante la quale Marte e Giove formano uno splendido assetto che rinforza in particolare il Sagittario e il Leone.

Per chi invece vuole consultare l’oroscopo di Paolo Fox per il 2019, relativo all’anno in corso, e scoprire cosa dicono le stelle, qui ci sono tutte le informazioni sui segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio: ARIETE

L’incomprensione è da tenere sotto controllo. Se qualcuno ti provoca tu reagisci in modo brusco e questo non va bene. Aspetta prima di reagire e rimanda eventuali discussioni a sabato. Nel lavoro sei più forte perché hai buone idee e sono favorite le attività di responsabilità. La settimana è buona anche per la fortuna.

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio: TORO

Questa è una settimana interessante per l’amore. Cala un po’ giovedì, ma poi si riprende e è più facile trovare un accordo in famiglia per le questioni patrimoniali. Per i single è possibile che facciate un incontro piacevole o che un’amicizia diventi qualcosa di più. Nel lavoro devi portare avanti nuovi progetti e metterti in discussione se è il caso.

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio: GEMELLI

C’è tanto da recuperare e da fare in amore e una situazione complessa potrebbe ripresentarsi tra sabato e domenica. Nel lavoro c’è un contratto che ritarda e ci sono molti dubbi nell’ultimo periodo, oltre ad avere troppe responsabilità. Nella parte centrali della settimana avrai più possibilità di essere assistito dalla fortuna.

Oroscopo Paolo Fox settimana 8-14 luglio: CANCRO

Potrai mostrare i tuoi sentimenti senza remore perché c’è Venere che transita nel tuo segno. Potrai ottenere delle risposte da colui che ti interessa e se sei single conviene darti da fare in questa settimana. Nel lavoro un po’ di fatica anche se piano piano arrivano risultati. Attenzione al perfezionismo.

