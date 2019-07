Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 22 al 28 luglio 2019

Anche questa settimana Paolo Fox, l'astrologo più famoso della tv, ha stilato la sua classifica dei segni più o meno fortunati per il settimanale 'Di Più'. Questioni lavorative e sentimentali, colpi di fortuna e momenti di difficoltà sono descritti per ogni segno zodiacale nella classifica settimanale di Paolo Fox, così da accompagnarvi nel debutto dell'estate ormai alle porte.

Di seguito trovate tutte le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox, segno per segno, a partire dai più fortunati fino ai meno fortunati. Per chi, invece, voglia consultare l'oroscopo di Paolo Fox 2019 relativo a tutto l'anno, qui troverà tutte le informazioni sul proprio segno.

Oroscopo Paolo Fox, clicca su continua per leggere la classifica dei segni della settimana