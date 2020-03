Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 16 al 22 marzo 2020

Oroscopo di Paolo Fox torna puntualmente come ogni sabato sul settimanale DiPiù, con le previsioni astrali per la settimana che va dal 16 al 22 marzo 2020. Una rubrica da sempre molto attesa da tutti gli appassionati dello zodiaco per sapere cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna.

Per quelli che invece vogliono confrontare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile consultare tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Ariete

Tempo di riflessione. Se in passato avete avuto pazienza, ora apparite più decisi nel conoscere la verità di un rapporto. Per i cuori solitari è arrivato il momento di darsi da fare. La primavera porta novità. Nel lavoro non vi sentite del tutto contenti, ma anche qui sono previste risposte imminenti. L’inizio della settimana sarà un po’ burrascoso, ma poi le cose andranno meglio.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Toro

Importanti sensazioni in arrivo grazie a Venere nel vostro segno. In amore è arrivato il momento di capire in quale direzione andare, voi desiderate una cosa, il vostro partner un’altra. Attenzione a un ex. Opportunità e novità per quanto riguarda il lavoro che potrebbero diventare più importanti durante il fine settimana. Settimana interessante, tranne nella giornata di giovedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Gemelli

In amore siete indecisi, se da un lato volete lanciarvi in nuove avventure dall’altro avete timore di farlo. Sono in arrivo giornate importanti per voi, opportunità anche nel fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro sono giorni di stress ma le soluzioni sono in arrivo. Giovedì e venerdì avrete la possibilità di essere più concreti. Più complicata sarà la giornata di lunedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Cancro

Se di recente avete detto addio ad un amore, questa settimana potrebbe essere la volta buona per vivere una nuova storia. Ma i cuori solitari devono favorire gli incontri. Nel lavoro avete bisogno di recuperare le energie. Buone notizie per le finanze, sta per rientrare qualche soldo. Buona la giornata di domenica, potreste avere intuizioni valide.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Leone

In amore state vivendo un momento di tensione dovuto a Venere in contrasto. Chi deve allontanarsi da una storia che non funziona avrà la forza di farlo. Nel lavoro finalmente avrete una ricompensa per i vostri meriti. Non è detto però che economicamente basterà per andare in pari con le spese del passato. Andate cauti venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Vergine

I pianeti sono dalla vostra parte ma l’inizio della settimana sarà un po’ difficile per l’amore. Attenzione al prossimo fine settimana per le coppie che sono già in crisi, potrebbero esserci delle incomprensioni con il vostro partner. Inizio settimana buono per il lavoro, però cercate di tenere a bada la vostra solita ansia. Buone le giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Bilancia

Chi è single si trova a fare i conti con il passato e con una situazione che non riesce a sbloccarsi. Anche per chi ha una relazione non è un momento semplice, non siete sicuri delle vostre decisioni. Un incontro particolare potrebbe capitarvi in ambito lavorativo. Attenzione alle giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Scorpione

In amore state attraversando una fase faticosa, avete qualche dubbio sul da farsi. Tra giovedì e venerdì potreste avere qualche scatto di nervi. Nel lavoro sta per arrivare un momento in cui sarete in grado di recuperare le energie dopo un periodo difficile. Le giornate migliori saranno quelle di mercoledì e giovedì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Sagittario

È il momento di darsi da fare e vivere qualche emozione in più. Siete particolarmente in sintonia con i nati del Leone e della Bilancia, meno affinità invece con i Gemelli. Possibili novità per quanto riguarda il lavoro. Le giornate di sabato e domenica vi daranno la possibilità di riflettere. La Luna nel vostro segno vi farà sentire più forti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Capricorno

In amore le stelle sono dalla vostra parte così come lo è Venere. In arrivo importanti novità, un figlio, una nuova casa. Anche chi è single avrà voglia di ripartire. Le stelle sono favorevoli anche per il lavoro, ma dovete avere il coraggio di non tirarvi indietro. Buone le giornate di martedì e mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Acquario

Dovete essere prudenti sia in amore che in famiglia, ma anche nel lavoro. Attenzione alle giornate di giovedì e venerdì, meglio essere cauti, evitate tensioni e polemiche. Dovete rimanere calmi per evitare di commettere errori. Meglio saperlo prima.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16-22 marzo 2020: Pesci

Settimana tutto sommato buone. Non concentrate tutte le vostre energie nel lavoro, se trascurate l’amore potreste pentirvene . Dal passato potrebbe essere rispuntata una persona interessante. Cambiamenti nel lavoro, non si possono escludere importanti incontri. Buone giornate quelle di martedì e mercoledì.