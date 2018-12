Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio

L’oroscopo di Paolo Fox è uno degli appuntamenti giù amati e anche oggi, domenica 30 dicembre, l’astrologo di “Mezzogiorno in famiglia” è tornato con la consueta classifica dei segni. Fox alla vigilia del Capodanno, ha dato qualche previsione relativa alla settimana che va dal 31 dicembre al 6 gennaio, anticipando l'oroscopo di domani, giornata in cui, sempre su Raidue, svelerà le previsioni per il 2019, segno per segno.

Ecco la classifica dei segni zodiacali della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, con qualche piccola anticipazione su quello che diranno le stelle per il prossimo anno.

