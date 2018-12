Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 24 al 30 dicembre

L’oroscopo di Paolo Fox è uno degli appuntamenti giù amati e anche oggi, domenica 23 dicembre, l’astrologo di “Mezzogiorno in famiglia” è tornato a interrogare le stelle.

Ormai l’anno volge al termine e, in attesa di sapere le previsioni per il 2019 (anche se Fox ha già anticipato qualcosa in questo senso), ecco la classifica dei segni zodiacali della settimana dal 24 al 30 dicembre con qualche piccola anticipazione su quello che diranno le stelle per il prossimo anno.

Oroscopo Paolo Fox, clicca su continua per leggere la classifica dei segni della settimana