Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 20 al 27 gennaio 2019

Anche oggi, domenica 20 gennaio, Paolo Fox, nella puntata di "Mezzogiorno in famiglia"- ridotta per la diretta della gara di sci femminile - è tornato con l'attesa classifica dei segni. L'astrologo ha raccontato quali saranno i giorni migliori, cosa potrebbe accadere sul lavoro, in amore, nella salute, dispensando preziosi consigli dettati dalle stelle per questa settimana.

Ecco, segno per segno, tutti i punti deboli, quelli di forza e le giornate fortunate della settimana che va dal 20 al 27 gennaio. Se invece volete dare un'occhiata all'oroscopo Paolo Fox 2019, quello dell'anno, trovate qui tutte le informazioni.

