Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 2019

Oroscopo di Paolo Fox: l’appuntamento con la classifica settimanale dei segni zodiacali si rinnova anche oggi, domenica 27 gennaio 2019.

Nel consueto spazio del programma ‘Mezzogiorno in Famiglia’ in diretta su Rai Due, l’astrologo più seguito dagli italiani elenca le previsioni astrali per i prossimi sette giorni: amore, fortuna, lavoro sono i temi su cui Paolo Fox indica consigli e suggerimenti, sempre sulla base del motto ‘foxiano’ secondo cui “all’oroscopo non bisogna credere: l’oroscopo va verificato”.

E allora quali sono i segni più agevolati dai pianeti in questa settimana? Quali quelli che devono faticare un po’ di più?

Dall’ultimo al primo posto, Today segue la diretta televisiva della classifica di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 28 gennaio a domenica 3 febbraio, aggiornata su questa pagina.

Invece, per chi voglia consultare l’oroscopo di Paolo Fox 2019, relativo a tutto l’anno, qui troverà tutte le informazioni sul proprio segno.

(In aggiornamento...)