Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 3 al 9 giugno 2019

Oroscopo Paolo Fox, l’ultimo appuntamento di stagione con l’astrologo più seguito della tv è per oggi, domenica 2 giugno, nell’ambito della puntata finale del programma di Rai Due ‘Mezzogiorno in famiglia’.

Questioni lavorative e sentimentali, colpi di fortuna e momenti di difficoltà sono descritti per ogni segno zodiacale nella classifica settimanale di Paolo Fox, così da soddisfare la curiosità di quanti aspettano di conoscere le previsioni e verificarne l’esattezza anche durante l’estate.

I Cancro, relegati al 12esimo posto della scorsa classifica, avranno superato le loro difficoltà soprattutto in campo sentimentale? E i Bilancia saranno ancora sul podio grazie alla fortunata convergenza dei pianeti?

Dall’ultimo al primo posto, Today segue la diretta televisiva della classifica di Paolo Fox per la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 giugno, aggiornata su questa pagina.

Per chi, invece, voglia consultare l’oroscopo di Paolo Fox 2019 relativo a tutto l’anno, qui troverà tutte le informazioni sul proprio segno.

ARIETE: è il fanalino di coda dell'Oroscopo e si trova nella dodicesima posizione. Per questo segno è un periodo di scelte non sempre facili da portare avanti. Presto ci saranno delle indecisioni nella vostra vita quotidiana. E' un anno di transito e sarà molto meglio il prossimo anno. Settimana agitata, soprattutto mercoledì.

CANCRO: molti stanno parlando troppo facendo delle scelte sbagliate. Bisogna stare un po' attenti. Siete un po' in bilico ed è un momento particolare. Giugno e luglio saranno mesi importanti per voi che ancora siete in lotta.

CAPRICORNO: è un tipo preciso il Capricorno e vede che in questo momento alcune cose non vanno bene. Mercoledì e giovedì sono giornate un po' faticose. C'è un turbinio di azioni che devono essere riviste. L'estate sarà foriera di buone novità. In amore potete scegliere se ripartire o buttare tutto all'aria.

ACQUARIO: è un periodo di cambiamenti. Una condizione frastornata sebbene lui nel caos ci viva. Bisogna creare le giuste strategie e non riversare le tensioni in amore.

BILANCIA: Dopo una grande vittoria siete pieni di pensieri perché le responsabilità costano tanto. Chi ha un ex si troverà di nuovo a discutere finché ci sarà Saturno tra le scatole. Non ci sono grandi certezze. Giornate di forza venerdì e sabato. Nei rapporti d'amore un mese importante sarà giugno e il 2020 vi troverà estremamente vincenti.

GEMELLI: si trova a metà. Qualcuno avrà chiamato un esperto, un avvocato o un commercialista, per mettere a posto alcune cose. E' un momento in cui vi sentite più forti e sicuri. Venerdì e sabato giornate buone per vincere in amore.

SAGITTARIO: inizia con la Luna opposta poi recupera. La positività del Sagittario è una chiave di svolta. Importanti i rapporti verso venerdì e sabato. Grande estate all'orizzonte. Vi state mettendo nell'ordine di idee di fare delle cose giuste.

VERGINE: torna in auge. E' il momento giusto per relazionarsi agli altri in modo più diretto e cercare delle soluzioni. Preparatevi a un cambiamento nel lavoro, di ufficio o di ruolo.

LEONE: ottimo oroscopo. Anche se il Leone a volte non trova l'amore anche nei momenti buoni perché è molto selettivo. Venerdì e sabato giornate di forza e grande decisione. In amore, giugno è interessante e agosto e settembre sono splendenti.

PESCI: grandi novità a fine anno. Siete vincitori e avete solo Giove contro. Qualcuno cerca di gettare fango su di voi. Ma è un momento di successo perché avete più percezione di quello che succede intorno a voi.

TORO: dovete rischiare un pochino perché siete un po' troppo conservatori. Avrete un grande successo personale e porterete avanti nuovi progetti anche di grande forza.

SCORPIONE: è una settimana utile per capire cosa volete fare. Potete persino pensare di cambiare casa o andare a vivere lontano e fare grandi progetti.