Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 4 al 10 marzo 2019

Anche oggi, domenica 3 marzo, Paolo Fox torna puntuale - a "Mezzogiorno in famiglia" - con la sua attesissima classifica dei segni. Amore, lavoro, salute, l'astrologo più amato della tv dispensa i preziosi consigli dettati dalle stelle per questa settimana. Segno per segno, tutti i punti deboli, quelli di forza e le giornate fortunate della settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 marzo 2019.

Today segue la diretta televisiva della classifica di Paolo Fox su questa pagina.

Se invece volete dare un'occhiata all'oroscopo Paolo Fox 2019, quello dell'anno, finalmente gli appassionati hanno a disposizione le previsioni astrali per il 2019 dell’astrologo più famoso della tv, rese note nel corso della trasmissione di Rai Due ‘I Fatti vostri’ insieme ai grafici di lavoro, amore e fortuna. Qui tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox, clicca su continua per leggere la classifica dei segni della settimana