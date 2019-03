Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 25 al 31 marzo 2019

Torna puntuale l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox e la classica dei segni di “Mezzogiorno i famiglia”, il programma della domenica mattina di Rai Due.

Il Toro riuscirà a fare chiarezza e a ritrovare positività? Il Sagittario avrà recuperato energia? E l'Acquario sarà riuscito a mantenere la prima posizione in classifica? Come sempre, amore, fortuna e lavoro sono le tematiche che stanno più a cuore agli italiani, in attesa delle previsioni dall’oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, la diretta della classifica di "Mezzogiorno in famiglia"

Today segue in diretta la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 25 al 31 marzo, segno per segno, aggiornata su questa pagina.

Per gli appassionati e i curiosi, qui invece è possibile trovare le previsioni annuali di Paolo Fox.