Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 10 al 16 febbraio 2020

L'Oroscopo di Paolo Fox torna puntuale come ogni settimana con la consueta rubrica per gli appassionati di astrologia. Amore, lavoro, fortuna: come saranno influenzati dalle stelle? Sul settimanale DiPiù le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 febbraio, con la situazione astrale per i dodici segni, quelli più fortunati e le giornate particolari.

Per gli appassionati che vogliono consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni e fare i confronti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 10-16 febbraio 2020: Ariete

Venero è nel segno e le questioni amorose posso essere recuperate, basta credere nelle proprie possibilità. Situazione un po' complicata solo il 12, serve impegno per superare qualsiasi reticenza. Incontri positivi con Leone e Sagittario. Sul lavoro è periodo di cambiamenti in vista per marzo ed è bene già iniziare a fare le scelte giuste. Per quanto riguarda la fortuna è il momento di cogliere al volo qualche buona occasione.

Oroscopo Paolo Fox settimana 10-16 febbraio 2020: Toro

Settimana difficile per quanto riguarda l'amore: si sente l'esigenza di avere risposte dalle persone che si amavano e di dare ultimatum se la situazione non è quella sperata. Situazione economica preoccupante, anche se arriveranno comunque buone risposte a breve. Giornate migliori a inizio settimana e sarà bene non rimandare nulla al weekend.