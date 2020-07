Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 13 al 19 luglio 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell'astrologo più seguito d'Italia per la settimana che va dal 13 al 19 luglio 2020 tornano puntuali sul settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati. Se siete curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle, di seguito troverete tutti i dettagli segno per segno.

Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 13-19 luglio 2020: Ariete

Qualche problema in amore, discussioni in vista per chi è in coppia a causa del transito di Giove che crea nervosismo. I single dovranno aspettare per trovare la persona giusta, il transito di Mercurio insieme a Marte non aiuta.

Oroscopo Paolo Fox settimana 13-19 luglio 2020: Toro

Settimana importante per i sentimenti, potrebbero arrivare belle novità, soprattutto per i single. Le coppie in crisi devono cercare di resistere e prendere tempo. Sul lavoro Giove favorevole aiuta nelle questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox settimana 13-19 luglio 2020: Gemelli

I sentimenti passano in secondo piano in questa settimana, per lasciare spazio a questioni lavorative che ti tengono molto occupato. Da giovedì incontri favoriti per i single. Venerdì è la giornata migliore per le coppie.

Oroscopo Paolo Fox settimana 13-19 luglio 2020: Cancro

Settimana interessante per l'amore. Mercurio ti regala fascino, se sei single fatti avanti. Da giovedì buoni risultati in amore grazie al transito della Luna. Sul lavoro serve cautela, attenzione a non farti nemici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per scoprire gli altri segni zodiacali