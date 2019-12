Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 16 al 22 dicembre 2019

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 16 al 22 dicembre 2019 sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati, curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle.

Quanti vogliano confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox del 2019 e verificare se corrispondono con l’anno che sta per concludersi, qui troveranno tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16 al 22 dicembre 2019: Ariete

Sono giorni in cui si chiariscono molte questioni in amore, ma occorre tenere lontane le tensioni lavorative. Nuove emozioni per i cuori solitari: le amicizie possono diventare qualcosa di più. Sul lavoro i risultati arriveranno, ma occhio alle questioni legali. Fortuna dalla parte di chi voglia mettersi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16 al 22 dicembre 2019: Toro

Settimana di confronti: Marte ti rende agitato. Le storie d’amore nate nelle ultime tre settimane vanno a rallentatore, ma è normale. La logica della calma risulta vincente. Sul lavoro occorre farsi avanti: arrivano giornate piene di energie foriere di buone notizie. Lunedì e martedì sono giorni frenetici.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16 al 22 dicembre 2019: Gemelli

Il cielo libera dalle tensioni del passato: finalmente si può dichiarare l’amore a una persona che la sta aspettando da tempo. Sul lavoro i progetti vanno avanti in modo spedito e si possono risolvere contenziosi legali. Fortuna al meglio per tutta questa seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox settimana 16 al 22 dicembre 2019: Cancro

Stelle buone, ma Venere è in opposizione. Va dimenticato il passato e un torto subito: alcune coppie hanno discusso per colpa di terze persone . Chi deve fare un discorso d’amore deve agore con calma. Sul lavoro va tenuto sotto controllo l’umore. Domenica sarà una delle giornate migliori della settimana che porta buoni intuizioni.

