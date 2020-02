Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 2 all’8 marzo 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 2 all’8 marzo 2020 sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati, curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle.

Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2 - 8 marzo 2020: Ariete

Venere nel segno invita a lasciarsi andare all'amore verso cui tutti, single o in coppia, hanno mutato attegiamento permettendo che le cose vadano meglio. Piccoli contrasti in famiglia giovedì, mentre sul lavoro l'invito è di non agire in fretta davanti a nuove proposte e nuovi progetti. Buona fortuna da venerdì 20 marzo.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2 - 8 marzo 2020: Toro

L'amore mancato negli ultimi mesi induce a fare una grande scelta o avanzare una proposta: piccoli o grandi amore all'orizzonte per chi non si chiude in casa. Sul lavoro si recupera: buone proposte possono arrivare mercoledì. Gli studenti sono i favoriti in un momento in cui le stelle regalano buona energia e valide intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2 - 8 marzo 2020: Gemelli

In amore non bisognerebbe tirarsi indietro davanti a una proposta. Bene da venerdì soprattutto per chi vive una nuova storia, mentre chi è single deve lasciarsi andare a nuove conoscenze. Perplessità e agitazione sul lavoro, dove occorre recuperare un nuovo ritmo. La Luna nel segno porta possibili intuizioni, ma il consiglio è di non strafare.

Oroscopo Paolo Fox settimana 2 - 8 marzo 2020: Cancro

Non è il momento di isolarti, perché da giovedì Venere torna favorevole e consente di recuperare le ultime tre settimane difficili. Sul lavoro occhio alle provocazioni: sarà necessario discutere per imporre le proprie idee. Il consiglio è di concedersi un po' di relax per compensare alla stanchezza.

