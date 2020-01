Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 20 al 26 gennaio 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 20 al 26 gennaio 2020 sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati, curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle.

Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 gennaio 2020: Ariete

Non ci sono elementi di disturbo, ma neppure stelle che presagiscono grandi passioni o soluzioni d’amore. Giovedì è una giornata da tenere sotto controllo se qualcuno vorrebbe concludere un accordo, un matrimonio o una convivenza, ma non è il caso di affrettarsi se non si è convinti. Seconda metà della settimana più valida rispetto alla prima per il lavoro; evitare rischi giovedì: il consiglio è riposare di più.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 gennaio 2020: Toro

Conflitti con chi non regala sicurezze e fase incerta nel fine settimana, quando bisogna essere prudenti. Questo è il momento giusto se si vuole stringere una relazione sentimentale. Sul lavoro stanno per decollare progetti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 gennaio 2020: Gemelli

Venere in aspetto complicato, ma buona è la giornata di sabato. Sia che si viva una storia già collaudata, sia che si viva un nuovo amore, il consiglio è la calma. Sul lavoro ci sono piccole indecisioni da superare. La fortuna recupera nelle giornate di venerdì e sabato.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 gennaio 2020: Cancro

Venere è favorevole, per cui si rafforzano le basi dell’intesa affettiva e gli amori recenti iniziano a consolidarsi. Se ci sono due storie in ballo bisogna decidersi e attenzione alle relazioni con persone già impegnate. Sul lavoro sono in arrivo vantaggi e contratti importanti. Buone stelle sabato e domenica.