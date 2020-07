Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 20 al 26 luglio 2020

L'oroscopo di Paolo Fox e le previsioni per la settimana tornano puntuali sul settimanale DiPiù. Gli appassionati possono così sapere che cosa riservano loro gli astri per la settimana che va dal 20 al 26 luglio 2020.

Amore, lavoro, fortuna: cosa dicono le stelle? Chi sarà baciato dalla fortuna? Chi troverà (o perderà) l'amore? Chi invece dovrà fare i conti con problemi lavorativi oppure si ritroverà alle prese con qualche bella notizia?

Segno per segno, ecco l'oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana. Per chi invece vuole consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 luglio 2020: Ariete

Cautela in amore per i nati sotto questo segno. Attenzione a gestire ansie e preoccupazioni pratiche e professionali che potrebbero avere conseguenze negative e creare nervosismi all'interno della coppia. Sul lavoro è bene continuare a prepararsi in vista dell'autunno, mettendo ora le basi per progetti futuri ma senza farsi prendere dallo sconforto se non si vedono i risultati. Nel fine settimana attenzione alla fortuna: niente esagerazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 luglio 2020: Toro

Possibili tensioni in amore, l'importante è ottenere risposte alle proprie richieste. Il mese di agosto in arrivo potrebbe essere ottimo per chi vuole amara, sposarsi o andare a convivere. A livello economico non ci sono grandi prospettive per quanto riguarda il lavoro, mentre in questo momento grande energia è assorbita da questioni familiari. Attenzione ai passi falsi martedì, giornata fortuna quella del 24.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 luglio 2020: Gemelli

Qualche opportunità in più in amore, compresa qualche rapida avventura mentre le stelle aiutano chi vuole dimenticare una storia conflittuale. Le relazioni procedono serene, domenica giornata promettente. Sul lavoro promesse di successo, qualcosa potrebbero davvero concretizzarsi entro la fine del mese. Energia, ma sempre con molta attenzione. Settimana interessante per quanto riguarda la fortuna, tranne giovedì e venerdì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 20-26 luglio 2020: Cancro

Le stelle sconsigliano di chiudersi a riccio per chi cerca un nuovo amore e anche le coppie in crisi possono ritrovarsi. Sul lavoro è possibile dover riconsiderare alcuni contratti o sentirsi demotivati, ma non è escluso che alla fine di un duro momento non si riesca a dichiarare vittoria. Giornate fortunate, soprattutto lunedì.

