Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 23 al 29 dicembre 2019

Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox. Ogni sabato il settimanale DiPiù pubblica le previsioni astrali dell'astrologo più seguito dagli italiani, appassionati di oroscopo e curiosi di sapere cosa riserveranno loro le stelle per quanto riguarda amore, lavoro e fortuna per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre 2019.

Chi vuole confrontare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2019 e verificare se corrispondono con i mesi appena passati, in vista di salutare questo anno e dare il benvenuto al 2020, a questo link è possibile consultare tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 23-29 dicembre 2019: Ariete

In amore per le coppie è un momento di grande confusione, che perdura dall'inizio di dicembre. I cuori solitari invece sono ancora alla ricerca di un partner. Serve calma sul lavoro per valutare bene i prossimi passi, attenzione alle giornate di giovedì e venerdì. Per quanto riguarda la fortuna, si prevede una settimana tranquilla, senza picchi e nella quale è bene non fare mosse azzardate.

Oroscopo Paolo Fox settimana 23-29 dicembre 2019: Toro

Venere è favorevole ed è il momento giusto per lanciare in una nuova avventura. Per le coppie che hanno avuto momenti difficili l'avvicinarsi delle feste porterà una fase di recupero. Orizzonti sereni per quanto riguarda il lavoro mentre a metà settimana è prevista una bella solidarietà tra le stelle per quanto riguarda la fortuna, che potrebbe portare a interessanti novità.

Oroscopo Paolo Fox settimana 23-29 dicembre 2019: Gemelli

È il momento di voltare pagina, dopo le indecisioni delle ultime settimane e i dubbi che hanno accompagnato i nati del segno per quanto riguarda l'amore. Sul lavoro alcune situazioni potrebbero finalmente sbloccarsi e le cose cambieranno presto, anche se c'è qualcuno che continua a lavorare contro. Giornate fortunate sotto le feste.

Clicca su continua per leggere l'oroscopo di Paolo Fox