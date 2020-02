Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 24 febbraio al 1 marzo 2020

L'Oroscopo di Paolo Fox ritorna puntuale come ogni settimana con la rubrica per tutti gli appassionati di astrologia. Amore, lavoro, fortuna: come saranno influenzati dalle stelle?

Sul settimanale DiPiù le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 febbraio al primo marzo 2020, con la situazione astrale per i dodici segni dello zodiaco, quelli più fortunati e le giornate particolari.

Per gli appassionati che vogliono consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni e fare i confronti.

Oroscopo Paolo Fox settimana 24 febbraio-1 marzo: Ariete

In amore probabili discussioni per il forte senso di polemica che vi appartiene e che rischia di mettervi in competizione anche con il partner. Tutto potrebbe essere causato da pensieri di lavoro, che sottraggono tempo al privato.

Oroscopo Paolo Fox settimana 24 febbraio-1 marzo: Toro

Amore in ascesa: possibilità di nuovi incontri per i single, mentre chi è in coppia potrebbe superare facilmente i problemi. Ottime novità anche in ambito professionale: vi si presenteranno buone occasioni, ma mantenete sempre concretezza.

Oroscopo Paolo Fox settimana 24 febbraio -1 marzo: Gemelli

Bene in amore: i single potrebbero fare incontri speciali, mentre le coppie potrebbero riconciliarsi dopo qualche tensioni. Attenzione però a chi, in coppia, ha subito o inflitto tradimenti: è probabile che per voi sia arrivato il momento della rottura definitiva. Il lavoro si mette bene, l'importante è che cominciate a prendere contatti.