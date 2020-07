Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 6 al 12 luglio 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 6 al 12 luglio 2020 tornano puntuali sul settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati. Curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle? Di seguito tutti i dettagli segno per segno.

Per coloro che vogliano consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 6-12 luglio 2020: Ariete

Un atteggiamento polemico appesantisce l'amore da qualche giorno, influenzato da problemi di lavoro o personali. Nel fine settimana meglio evitare discorsi già affrontati iun passato. Sul lavoro bisogna chiarire eventuali questioni finanziarie. La fortuna per ora tentenna, dal 12 andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox settimana 6-12 luglio 2020: Toro

Martedì e mercoledì potreste arrabbiarvi con chi è un po' menefreghista. Siate cauti in tutti i legami che negli ultimi tempi sono stati in crisi. Martedì giornata conflittuale a lavoro. Quanto alla fortuna, le giornate non sono sfavillanti, meglio prendere tutto con calma.

Oroscopo Paolo Fox settimana 6-12 luglio 2020: Gemelli

Venere nel segno, dunque no a polemiche: meglio vivere le emozioni. Un incontro recente può rivelarsi qualcosa di importante. Sul lavoro qualche tensione a metà settimana: i nuovi progetti avranno buo esito nel futuro. Più che sulla fortuna, tocca puntare sulle risorse in questa settimana, quindi no gli azardi inutili.

Oroscopo Paolo Fox settimana 6-12 luglio 2020: Cancro

Problemi di lavoro e di soldi possono interferire nella vita di coppia. Nei nuovi rapporti non è ancora tutto chiaro. il 9 e il 10 sono giornate promettenti, meglio evitare conflitti nella gionata di domenica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana 6-12 luglio 2020