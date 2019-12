Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 9 al 15 dicembre 2019

L'atteso appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox torna come ogni sabato sul settimanale DiPiù, con le previsioni astrali per la settimana che va dal 9 al 15 dicembre 2019. Ecco cosa riservano le stelle in amore, lavoro e fortuna.

Per quelli che invece vogliono confrontare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2019 e verificare se corrispondono con i mesi appena passati, a questo link è possibile consultare tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Ariete

Se di recente avete avuto a che fare con discussioni in amore o con persone difficili, cercate di non esagerare. È possibile che riusciate anche a fare un passo in avanti rispetto a quello che considerate un problema. Il prossimo fine settimana sarà positivo per i single in cerca di relazioni temporanee. Sul lavoro avete alcuni dubbi, non siete soddisfatti del vostro lavoro, mercoledì potrebbero esserci novità. E bene che teniate a bada le spese.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Toro

L'amore è favorito dall'importante influsso di Venere che questa settimana vi farà vivere giornate intriganti. Vivrete con passione e trasporto le vostre relazioni. Sul lavoro potrete presentare proposte ed idee, ma non è detto che riceviate subito delle risposte. Giornata interessante quella di lunedì grazie all'ingresso della Luna nel vostro segno. Nel complesso la settimana sarà abbastanza tranquilla, ma evitate rischi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Gemelli

Non state vivendo un periodo tranquillo, state cercando di risolvere problemi legati al lavoro ed ai soldi che potrebbero incidere anche sul vostro rapporto di coppia. Nelle prossime giornate potrebbero sorgere ulteriori conflitti, ma non temete a tutto c'è una risposta. Sul lavoro vi siete sentiti messi in disparte, è tempo di recuperare o di apportare cambiamenti. Vi attende una settimana interessante, soprattutto mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Cancro

La crisi vissuta in amore ad inizio dicembre sembra ormai passata. Venere è ancora in opposizione, ma state superando le divergenze. Situazioni non facili da gestire soprattutto se vi confrontate con chi è del segno del Capricorno o dell'Ariete. Nel lavoro evitate di buttarvi in avventure che già sapete essere impossibili, bisogna essere cauti ed attendere. Buone notizie sono previste nelle prossime settimane, specie per i progetti a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Leone

Con Mercurio nel vostro segno le prossime giornate vi riservano importanti emozioni anche nella sfera delle amicizie. Per chi vuol vivere nuove storie d'amore si va per tentativi, siete diffidenti probabilmente a causa di una storia finita male e per la quale siete rimasti scottati. Ripresa per quanto riguarda il lavoro per chi ha dovuto affrontare un anno difficile sia economicamente che per questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Vergine

Vi sentire un po' sotto pressione a causa di alcune responsabilità familiari, attenzione alla giornata di mercoledì perché potreste risultare un po' intolleranti. Avete bisogno di ritrovare tempo per il rapporto di coppia. Buona la giornata di domenica, meno quelle di martedì e mercoledì. Sul lavoro è necessario che andiate con calma, soprattutto mantenendo sotto controllo l'insofferenza che state provando. Possibili discussioni per questioni finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Bilancia

Non è il momento di lanciare sfide e mettervi in competizione con qualcuno. La giornata di venerdì potrebbe vedervi impegnati in una prova per valutare il vostro rapporto di coppia. Sul lavoro è il momento di darsi da fare ed agire per farvi trovare in una posizione di vantaggio. Non innervositevi se le cose non andranno esattamente secondo i progetti. Lieve calo a metà settimana, domenica giornata più positiva.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Scorpione

Non dovete permettere che qualche polemica possa influire sulla vostra vita e nel vostro rapporto di coppia, soprattutto se dovute a questioni di soldi e lavoro. Domenica giornata interessante. Cercate di recuperare un rapporto messo in crisi nei primi giorni del mese. Nel lavoro cercate di concentrare le attenzioni sulle giornate in arrivo soprattutto quella di venerdì. Organizzate qualcosa di bello.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Sagittario

Novità in amore per i nati del Sagittario, soprattutto per quei single che ora possono concedersi amori importanti. Mercurio vi fa sentire più amati e desiderati. Giornata particolarmente interessante quella di domenica, organizzate qualcosa di bello. È tempo di rimettersi in gioco per quanto riguarda il lavoro. A breve potreste vivere esperienze importanti. Settimana interessante soprattutto verso la fine.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Capricorno

Cercate di valutare con attenzione la vostra situazione sentimentale; all'orizzonte potrebbe esserci anche una proposta d'amore davvero importante. La prima parte della settimana sarà molto interessante. Giornate importanti anche sul lavoro per voi che non siete mai soddisfatti a causa delle vostre ambizioni, siete troppo esigenti con voi stessi. Cercate di stare lontani da chi vi fa innervosire.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Acquario

Tempo di aprirsi al mondo e svelare ciò che avete tenuto nascosto. In amore giornate positive a partire dalla metà della settimana. Le coppie possono cominciare a fare progetti di convivenza, buone possibilità anche per l'inizio di nuove storie d'amore che possono nascere senza difficoltà. Momento importante per nuove iniziative che saranno il vostro cavallo di battaglia per il nuovo anno. Settimana interessante soprattutto mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox settimana 9-15 dicembre 2019: Pesci

La fatica all'interno del rapporto si fa sentire, in particolar modo se avete a che fare con qualcuno che si lamenta spesso, o magari siete proprio voi a non essere soddisfatti. Possibili litigi a metà settimana, meglio invece la giornata di domenica. Fine settimana interessante anche per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a rimettervi in gioco, a ricaricarvi mentalmente e a non farvi mettere i bastoni fra le ruote da chi vuole ostacolare la vostra ascesa.