Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 16 al 22 settembre 2019

L’oroscopo di Paolo Fox torna come ogni settimana a svelare cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali. Un’altra settimana di previsioni per gli amanti dell’oroscopo, con la classifica pubblicata come sempre sul settimanale DiPiù, la “casa” cartacea di Paolo Fox.

Amore, lavoro e fortuna: come sarà la prossima settimana?

Per gli appassionati che vogliono confrontare le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox per il 2019 e vedere se il verdetto delle stelle corrisponde con i mesi appena trascorsi, a questo link ci sono tutte le informazioni per tutti e dodici i segni zodiacali.

Di seguito invece ci sono le previsioni di Paolo Fox e la classifica per la settimana che va da lunedì 15 settembre a domenica 22 settembre 2019.