Oroscopo Paolo Fox, le previsioni della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020

Oroscopo Paolo Fox, le previsioni dell’astrologo più seguito d’Italia per la settimana che va dal 3 al 9 febbraio 2020 sono pubblicate dal settimanale DiPiù nella consueta rubrica consultata dagli appassionati, curiosi di sapere come amore, lavoro e fortuna saranno influenzati dalle stelle.

Per coloro che vogliono consultare le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox per il 2020, a questo link è possibile leggere tutte le informazioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Ariete

Settimana importante per scoprire cosa c’è davvero nel vostro cuore. Se avete dubbi, qualcosa che vi appare poco chiaro sarà più definitivo entro la fine nel mese. Nel frattempo a metà di questa settimana potreste avere un incontro piacevole o ricevere una bella notizia. Nel lavoro le stelle favoriscono la vostra concentrazione. Avrete vantaggi a medio termine. Sarete un po’ sottotono giovedì, andrà meglio sabato.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Toro

Siete un po’ polemici in questo periodo, attenzione alle parole che direte sia nei rapporti interpersonali che sul lavoro. È una settimana molto particolare per voi, state pensando ad una scelta importante, al matrimonio o addirittura ad avere un figlio. Buone notizie nel lavoro. Si prospettano giorni interessanti per concludere un ottimo accordo o per trovare casa. Novità in vista. Una giornata un po’ sottotono sarà quella di sabato.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Gemelli

L’amore vede accendersi qualche litigio dovuto soprattutto alle finanze o al patrimonio personale. Non si tratta di sentimenti ma di qualcosa che riguarda la casa, probabilmente rimasto in sospeso dallo scorso anno. Avvertirete molto nervosismo a causa di Marte, soprattutto nella giornata di martedì. Non è la settimana ideale per compiere azzardi, attenzione alle spese, non spendete troppi soldi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Cancro

Settimana importante per mettere in chiaro qualcosa che non va. Dovete capire cosa vuole davvero il vostro cuore e una volta scoperto compiere un passo decisivo. Attenzione alla giornata di giovedì. Nel lavoro, ma anche nelle questioni che riguardano la casa è tutto in movimento e non è detto che la soluzione sia dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Leone

Ultimamente vi siete sentiti soli nel portare avanti il rapporto di coppia. Con Venere in arrivo da venerdì molti nodi verranno finalmente al pettine. Non è più tempo di giocare con i sentimenti. Nel lavoro avete vissuto mesi di tensione e vi siete arrabbiati molto perché in pochi vi hanno ascoltato. Nel fine settimana potrete ricevere qualche bella conferma, sabato e domenica saranno le giornate migliori per trattative ed accordi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Vergine

Troppi obblighi e responsabilità hanno avuto il sopravvento in amore. Per le coppie in crisi è giunto il momento di risolvere un problema e al più presto. Settimana vincente per chi sta cercando di completare una iniziativa. Giornate interessanti un po’ per tutto saranno quelle del fine settimana grazie a Giove e Saturno favorevoli che vi daranno grandi vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Bilancia

Settimana importante tranne che per le giornate di giovedì e venerdì in cui vi sentirete nervosi. Siete in attesa di novità che potrebbero arrivare nel weekend. Avete bisogno di riflettere sul da farsi per quanto riguarda le nuove storie d’amore e potreste rimandare decisioni importanti come un possibile fidanzamento o avere un figlio.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Scorpione

Venere non sarà più dalla vostra parte a partire da venerdì e ciò determinerà la fine della vostra pazienza. È arrivato il momento di dire cosa pensate senza chiudervi a riccio anche se per voi è difficile evitarlo. Buone prospettive per quanto riguarda il lavoro. Particolarmente interessanti le giornate di giovedì e venerdì in cui avrete buone intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Sagittario

È importante che dedichiate tempo ed energie ai nuovi incontri e per cercare di vivere emozioni sentimentali. Bello il fine settimana soprattutto per le coppie che vogliono ritrovarsi. State valutando nuove iniziative, progetti. Le giornate migliori sono quelle di sabato e domenica in cui vi sentirete propositivi.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Capricorno

Bisogna approfittare di questo periodo positivo in cui avete sia Giove che Saturno favorevoli. Se attendete una risposta o aspettate che qualche soldino torni in tasca dovrete pazientare ancora un po’. Giovedì e venerdì saranno due giornate in cui vi sentirete sottotono anche a causa della Luna opposta e che potrà procurarvi qualche disagio a metà settimana. Cercate di superarlo con indifferenza.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Acquario

Problemi familiari e professionali influenzeranno i rapporti di coppia. Non fate confusione soprattutto nel fine settimana. Il vero problema, che vi fa essere pensierosi, è la mancanza di liquidi forse dovuta alle troppe spese, che però non sono finite. Qualche soldo sarà in uscita ancora una volta per la casa o per i figli. Nel lavoro ci saranno novità ma non prima della fine del mese.

Oroscopo Paolo Fox settimana 3-9 febbraio 2020: Pesci

Venere è ancora nel vostro segno approfittatene. Attenzione alla giornata di martedì, siete troppo suscettibili e potreste prendere fuoco anche per le piccole cose. In questo periodo avete troppe tensioni e troppe cose da fare, vi sentite stressati. Dovete fermarvi, è necessario. Attenzione alle finanze, cercate di contenere le spese.