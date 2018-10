"Nastro rosa", al via la campagna contro il tumore al seno: tutte le iniziative

Anche quest’anno la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) promuove la campagna ‘Nastro Rosa’ per tutto il mese di ottobre, periodo dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno sempre più frequente nel genere femminile (circa 50.000 nuovi casi in Italia solo nel 2017).

Nonostante la sopravvivenza sia aumentata all’87 per cento e la qualità di vita di molte donne sia migliorata grazie alla ricerca scientifica, rendere il tumore al seno del tutto curabile è l’obiettivo più alto da raggiungere, per cui spingere sull’importanza della diagnosi precoce diventa uno dei mezzi fondamentali per vincere una sfida che è collettiva.

L’hashtag della campagna di sensibilizzazione è #vivilrosa e quest’anno il messaggio è trasmesso da due testimonial d’eccezione, Filippa Lagerback e Federica Panicucci.

Visite gratuite

Per tutto il mese sarà possibile sottoporsi a visite senologiche gratuite presso le 106 Sezioni Provinciali LILT e gli oltre 350 ambulatori. Per farlo è necessario prenotarsi al numero verde SOS LILT 800 998877.

Monumenti rosa

Ogni sera sarà l’occasione per ricordare l’importanza della prevenzione anche grazie alla proficua collaborazione con ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani: i monumenti e gli edifici più importanti dei tanti Comuni che aderiscono all’iniziativa si illumineranno di rosa durante la notte.

Nastro Rosa, le iniziative organizzate durante il mese di ottobre

Gli eventi organizzati in Italia per il Mese Rosa sono diversi e vari sono i partner che collaborano alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno.

- The Estée Lauder Companies Italia sostiene l’attività di AIRC devolvendo 5 euro per una serie di prodotti venduti nel mese di ottobre.

- Acqua Vitasnella ha realizzato delle bottiglie rosa in formato 50 cl, con logo AIRC e iconico nastro rosa riportato sulle etichette e sulle confezioni, in edizione limitata per il mese di ottobre, proprio per sostenere la ricerca.

- Frecciarosa. Il Gruppo Ferrovie dello Stato e IncontraDonna onlus, con il patrocinio del Ministero della Salute e la partecipazione di Farmindustria, si tingono così di rosa: dal 2 al 31 ottobre a bordo dei treni Frecce, InterCity e Regionali, medici e volontari di IncontraDonna offriranno gratuitamente visite, consulenze, ecografie e materiale informativo sul tumore del seno. Questa edizione dedicherà maggiore attenzione alle persone che viaggiano sui treni regionali e al Sud Italia. Per la prima volta Frecciarosa arriva in Sardegna sui convogli regionali, sugli InterCity in Sicilia, sui Frecciargento da e per la Puglia, e Frecciabianca per Reggio Calabria.

Inoltre, attività volte alla prevenzione si svolgeranno anche nelle sale di Trenitalia dedicate ai viaggiatori di Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Susa, Verona Porta Nuova e Salerno.